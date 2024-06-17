Гончаренко — о разгромной победе сборной Румынии: ожидал большего от Украины

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Украины. Напомним, встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

«Счёт неожиданный, мы ожидали большего от сборной Украины. В первом тайме у украинцев было много передач за спину, они не могли найти лазейки короткими пасами. Оборона Румынии качественно действует, длинные передачи не доходили. Может, стоило играть между линиями. Когда разыгрываешь мяч от своих ворот, стоит ожидать гол вследствие прессинга. Пропустили второй. Надо отметить, что такая ошибка нехарактерна для Лунина. Это стало ударом для сборной Украины. Украина выпустила двух высокорослых форвардов, но играла низом. Не смогли выжать один гол. Вообще, тренд этого Евро — у всех команд хорошая реализация. С минимума шансов забивается много голов», — сказал Гончаренко в эфире Okko Cпорт.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующей игре румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.