Станчу признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной

Полузащитник и капитан сборной Румынии Николае Станчу признан лучшим игроком матча с Украиной в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

Станчу отметился дальним голом на 29-й минуте после ошибки вратаря сборной Украины Андрея Лунина. Ниже можно ознакомиться с видео забитого мяча.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Николае Станчу играет за сборную Румынии с 2016 года. Всего футболист провёл за команду 71 матч, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.