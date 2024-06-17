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В «Балтике» прокомментировали назначение Грищенко на пост главного тренера команды

В «Балтике» прокомментировали назначение Грищенко на пост главного тренера команды
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Председатель Попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников прокомментировал назначение Александра Грищенко на должность главного тренера команды.

«Александра Грищенко отличают большой опыт в работе с молодыми футболистами, научный подход к формированию тренировочного процесса. Для нового наставника «Балтики» Калининград уже является родным городом. Верим и уверены, что у молодого специалиста с его инновационным подходом получится добиться успехов вместе с «Балтикой» и выполнить поставленную перед клубом задачу по выходу в Премьер-Лигу», – приводит слова Мясникова пресс-служба клуба в социальных сетях.

17 июня стало известно, что главным тренером ФК «Балтика» назначен 33-летний Александр Грищенко.

Напомним, Александр Александрович начинал тренерскую карьеру в академии ФК «Балтика», где провёл более пяти лет. В Калининграде он стоял у истоков создания команды «Балтика — БФУ им. И. Канта». Под его руководством команда провела 2,5 сезона. Последним местом работы Грищенко был «Велес». 33-летний специалист возглавлял московский клуб с октября 2023 года. При нём столичная команда заняла пятое место в группе «Золото» Второй лиги. После завершения минувшего сезона он покинул «Велес».

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