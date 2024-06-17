Хомуха: может быть, Шуманский выстрелит и будет ведущим футболистом ЦСКА

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха отреагировал на новости о возможном переходе Артёма Шуманского из «Ариса» в ПФК ЦСКА. Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подтверждал, что клубы находятся в стадии переговоров. В СМИ появлялась информация, что сумма трансфера 19-летнего белорусского форварда составит от € 1,5 до € 1,7 млн.

«Конечно, ЦСКА берёт 19-летнего Шуманского на перспективу, плюс он не будет являться легионером, так как является белорусом. Только время покажет, правильно ли, что ЦСКА берёт этого игрока. Может быть, он выстрелит и будет ведущим футболистом. Никто об этом сейчас не скажет, тем более в столь молодом возрасте. Нужно просто посмотреть и последить за ним, чтобы сформировалось какое-то мнение о нём. Если берут молодого Шуманского, то, значит, в ЦСКА не рассчитывают на Заболотного», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.