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Игрок сборной Шотландии Портеус получил двухматчевую дисквалификацию на Евро-2024

Игрок сборной Шотландии Портеус получил двухматчевую дисквалификацию на Евро-2024
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Защитник сборной Шотландии Райан Портеус дисквалифицирован на две встречи чемпионата Европы – 2024 после удаления в матче открытия турнира с Германией (1:5). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Напомним, на 44-й минуте игры Райан Портеус получил прямую красную карточку после грубого фола на капитане сборной Германии Илкае Гюндогане.

Матч открытия чемпионата Европы – 2024, в котором встречались сборные Германии и Шотландии, завершился победой немцев с крупным счётом 5:1. В составе сборной Германии отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. На 87-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник немцев Антонио Рюдигер.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, (3:2 пен.)).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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