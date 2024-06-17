Игрок сборной Шотландии Портеус получил двухматчевую дисквалификацию на Евро-2024

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Защитник сборной Шотландии Райан Портеус дисквалифицирован на две встречи чемпионата Европы – 2024 после удаления в матче открытия турнира с Германией (1:5). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 44-й минуте игры Райан Портеус получил прямую красную карточку после грубого фола на капитане сборной Германии Илкае Гюндогане.

Матч открытия чемпионата Европы – 2024, в котором встречались сборные Германии и Шотландии, завершился победой немцев с крупным счётом 5:1. В составе сборной Германии отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. На 87-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник немцев Антонио Рюдигер.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, (3:2 пен.)).