«Акрон» объявил о подписании защитника португальского «Насьоналя» Пауло Витора

Защитник Пауло Витор перешёл из португальского «Насьоналя» в «Акрон». Об этом информирует пресс-служба тольяттинского клуба.

«Защитник прибудет в расположение нашей команды после прохождения медицинского осмотра.

Приветствуем Пауло и желаем ему успехов в составе «Акрона» на полях РПЛ!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В минувшем сезоне 22-летний бразильский защитник провёл 32 матча во втором дивизионе Португалии. Также на счету Витора три матча в Кубке португальской лиги и четыре игры в Кубке Португалии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 450 тыс.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Витора в «Акрон» составит € 450 тыс.