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Австрия — Франция. Прямая трансляция
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Австрия — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Австрия — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00
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Сегодня, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
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