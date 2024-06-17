«Будто вышли на чемпионат водокачки». Быстров — о поражении сборной Украины на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Украины. Напомним, встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

«На Евро нельзя ходить пешком и обыгрывать любые команды. В Украине об этом не знают? Звезды должны выходить и показывать все на футбольном поле, а не что-то всем рассказывать а интервью. Украинцы сегодня обосрались по полной! Ни один их футболист не сыграл на должном уровне.

Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки. А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперек мяч и играли без ворот. Сборная Румынии в каждом малейшем эпизоде полностью обыграла команду Украины», — приводит слова Быстрова Sport24.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующей игре румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.