Зинченко — после разгрома от Румынии: стыдно смотреть в глаза болельщикам сборной Украины

Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Румынии. Напомним, встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

«Не знаю, что говорить. Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они приехали сегодня нас поддержать. Хочется сказать только одно: мы всё сделаем в следующем матче, чтобы снова обрадовать наших болельщиков. Потому что сейчас не знаю, что комментировать, я только с поля.

Одно в голове сейчас – очень стыдно смотреть сейчас нашим болельщикам в глаза. Но уверен, что все ребята сейчас это понимают. И что нам нужно делать в следующем матче – только побеждать, чтобы у нас были шансы выйти из группы. Все мы понимали, что первая игра очень важна, но, к сожалению, сегодня случилось то, что случилось», — приводит слова Зинченко Tribuna.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующем матче румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.