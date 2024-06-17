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Зинченко — после разгрома от Румынии: стыдно смотреть в глаза болельщикам сборной Украины

Зинченко — после разгрома от Румынии: стыдно смотреть в глаза болельщикам сборной Украины
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Румынии. Напомним, встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Не знаю, что говорить. Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они приехали сегодня нас поддержать. Хочется сказать только одно: мы всё сделаем в следующем матче, чтобы снова обрадовать наших болельщиков. Потому что сейчас не знаю, что комментировать, я только с поля.

Одно в голове сейчас – очень стыдно смотреть сейчас нашим болельщикам в глаза. Но уверен, что все ребята сейчас это понимают. И что нам нужно делать в следующем матче – только побеждать, чтобы у нас были шансы выйти из группы. Все мы понимали, что первая игра очень важна, но, к сожалению, сегодня случилось то, что случилось», — приводит слова Зинченко Tribuna.

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующем матче румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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