Кирьяков: Лунин дважды подвёл сборную Украины, а на него возлагались надежды на этом Евро

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков отреагировал на победу сборной Румынии над Украиной (3:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

«В какой-то мере сенсация, что Румыния разгромила Украину. Я бы не сказал, что Украина была фаворитом перед матчем, но шансы расценивались одинаково. Украина в этом матче не наиграла на победу, хотя начало было за украинцами, которые забрали мяч, а румыны играли от обороны. Однако румыны использовали ошибку Лунина и забили гол, который перевернул игру. Было видно, что Украина «поплыла». Второй гол – это тоже ошибка вратаря.

Это было неожиданно, потому что Лунин такой игрок, на которого возлагались надежды на этом Евро, но он дважды подвёл. А уже когда ты проигрываешь со счётом 0:2, то игра уже совсем другая. Эти попытки что-то создать впереди на фоне игроков Румынии, которые получили уверенность, разбивались об оборону. Румыны играли с настроем и в каждом эпизоде выкладывались на все сто. Я думаю, что две ошибки Лунина предопределили ход матча. Уже после второго мяча украинцы опустили руки и пропустили третий гол», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.