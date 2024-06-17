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Кирьяков: Лунин дважды подвёл сборную Украины, а на него возлагались надежды на этом Евро

Кирьяков: Лунин дважды подвёл сборную Украины, а на него возлагались надежды на этом Евро
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков отреагировал на победу сборной Румынии над Украиной (3:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«В какой-то мере сенсация, что Румыния разгромила Украину. Я бы не сказал, что Украина была фаворитом перед матчем, но шансы расценивались одинаково. Украина в этом матче не наиграла на победу, хотя начало было за украинцами, которые забрали мяч, а румыны играли от обороны. Однако румыны использовали ошибку Лунина и забили гол, который перевернул игру. Было видно, что Украина «поплыла». Второй гол – это тоже ошибка вратаря.

Это было неожиданно, потому что Лунин такой игрок, на которого возлагались надежды на этом Евро, но он дважды подвёл. А уже когда ты проигрываешь со счётом 0:2, то игра уже совсем другая. Эти попытки что-то создать впереди на фоне игроков Румынии, которые получили уверенность, разбивались об оборону. Румыны играли с настроем и в каждом эпизоде выкладывались на все сто. Я думаю, что две ошибки Лунина предопределили ход матча. Уже после второго мяча украинцы опустили руки и пропустили третий гол», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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