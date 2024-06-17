Кирьяков: ошибки Лунина связаны с психологией, он не допускал таких ляпов в «Реале»

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о голевых ошибках вратаря сборной Украины Андрея Лунина в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Румынии (0:3).

«Я думаю, что ошибки Лунина связаны с психологией. Мы видели Лунина в игре за «Реал», где он спасал и таких ляпов не допускал. Я не припомню, чтобы он пропускал ниже своих рук. Это вратарский закон, что нужно жёстко ставить ладони для того, чтобы мяч не пролетел между или ниже рук.

Первый гол – это техническая ошибка, ведь нужно выносить мяч подальше. Может быть, он хотел сыграть наверняка, переведя игру на левый фланг. Но он ошибся. На таких турнирах такое быстро наказывается, хотя он опытный вратарь и играл под давлением. Всё-таки играть за «Реал» — это испытание, где постоянно давление. С этим он справлялся, но что мешает ему показывать свой уровень за сборную?

У него было достаточно матчей за «Реал», когда Куртуа был травмирован. За это время можно было обрести уверенность. Тем более ты спускаешься на уровень пониже «Реала» в сборную Украины, хотя это национальная команда. От тебя должна исходить уверенность, ты игрок, на которого все надеются: что ты выручишь и спасёшь в тяжёлые моменты. А в этом матче было видно, что Лунин «поплыл». Можно сказать, что второй мяч – это следствие ошибки первого пропущенного гола», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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