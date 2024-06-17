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Грищенко прокомментировал своё назначение в ФК «Балтика»

Грищенко прокомментировал своё назначение в ФК «Балтика»
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Новый главный тренер ФК «Балтика» Александр Грищенко высказался о своём назначении в калининградский клуб.

«Я рад вернуться в Калининград, чтобы вместе с родным мне уже городом выполнить важную задачу. Благодарен за то доверие, которое мне оказано. Конечно, для меня это ответственный шаг вперёд, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать ожидания калининградских болельщиков.

Завтра нас ждёт первая тренировка, и мы начинаем подготовку к сезону. Впереди очень много работы. Уверен, что здесь собран коллектив единомышленников, который ставит перед собой только одну задачу и сделает всё для её достижения», – приводит слова специалиста пресс-служба команды в социальных сетях.

Сегодня, 17 июня 2024 года, стало известно, что главным тренером ФК «Балтика» назначен 33-летний Александр Грищенко.

Напомним, Александр Александрович начинал тренерскую карьеру в академии ФК «Балтика», где провёл более пяти лет. В Калининграде он стоял у истоков создания команды «Балтика — БФУ им. И. Канта». Под его руководством команда провела 2,5 сезона. Последним местом работы Грищенко был «Велес». 33-летний специалист возглавлял московский клуб с октября 2023 года. При нём столичная команда заняла пятое место в группе «Золото» Второй лиги. После завершения минувшего сезона он покинул «Велес».

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