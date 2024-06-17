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Таранов: Даку — забивной форвард, но сложно сказать, что он игрок уровня «Краснодара»

Таранов: Даку — забивной форвард, но сложно сказать, что он игрок уровня «Краснодара»
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Краснодар».

«Сложно сказать, под какие задачи «Краснодар» хочет подписать Даку из «Рубина». Мирлинд проявил себя неплохо в Казани, где много забивал. Но сложно сказать, что он уровня «Краснодара». Даку — напористый забивной форвард, но есть вопрос, насколько он будет соответствовать уровню в борьбе за чемпионство. Наверное, в нём усмотрели те качества, которые необходимы «Краснодару» для усиления.

€ 10 млн за Даку — это половина от того, сколько «ПСЖ» отдал за Сафонова. Для форварда, конечно, плюс, что просят такие деньги, но сложно сказать, насколько он оправдает затраченные финансы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что Даку может перейти в «Краснодар».

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