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Эксперт О'Хара — о Фодене в сборной Англии: он должен быть убран с поля

Эксперт О'Хара — о Фодене в сборной Англии: он должен быть убран с поля
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и футбольный эксперт Джейми О'Хара высказался о полузащитнике сборной Англии Филипе Фодене.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Фил Фоден должен быть убран с поля. Мне жаль, ведь я люблю его, он был невероятен в этом сезоне, но неэффективен в футболке сборной Англии. Я ему сочувствую. Сочувствую Филу, потому что это напоминает мне роль Пола Скоулза», — сказал О’Хара в эфире talkSPORT.

Напомним, по итогам минувшего сезона Фоден был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги. Он принял участие в 35 матчах АПЛ, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Календарь Евро-2024
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