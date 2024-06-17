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Источник: Станкович попросил боссов «Спартака» подобрать варианты с атакующими хавбеками

Источник: Станкович попросил боссов «Спартака» подобрать варианты с атакующими хавбеками
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Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович попросил руководство клуба подобрать варианты с возможным приобретением центрального атакующего полузащитника. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, москвичи рассматривают иностранных футболистов, которые могут сыграть на позиции «под нападающим».

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 50 очками.

Напомним, Станкович приступит к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. При этом в конце сезона Слишкович ушёл из команды. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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