Лунин высказался о поражении сборной Украины в матче с Румынией на Евро-2024

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями после матча с Румынией на чемпионате Европы в Германии. Игра завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

«Я хочу извиниться перед командой, перед всеми – первый гол – моя ошибка, с него всё началось. Такое бывает, просто техническая ошибка, я ничего такого не вижу в этом. Но результат на таком турнире – все сами понимают.

Второй гол – досадно, что мне не было видно момента удара, его блокировали, не было видно, когда мяч пролетал рядом с Забарным, кажется. Такие голы… Хочу ещё раз извиниться.

Нужно готовиться к следующим матчам, надеюсь, что мы сможем исправиться. Ещё ничего не кончилось. У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать всё возможное и невозможное, чтобы пройти дальше.

Я ничего не могу сказать о ребятах, они приложили много усилий, они боролись. Мне кажется, что ключевой была ошибка, а дальше стало труднее. На данный момент нам нужно готовиться ко второму матчу, нам нужны очки, на этом этапе это всё», — приводит слова Лунина интернет-издание ua.tribuna.com.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

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