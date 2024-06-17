Тренер сборной Румынии: после победы над Украиной хочу поблагодарить каждого румына

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску высказался по поводу разгромной победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Украины (3:0).

«Я хотел бы поблагодарить каждого румына во всём мире. Я знаю, что они все были с нами сегодня. Моя команда была великолепна. Если у вас были какие-то сомнения, думаю, теперь вы можете мне поверить: у нас замечательная команда. Поздравляю ребят. Это просто невероятно», — приводит слова Йордэнеску пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующем матче румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.