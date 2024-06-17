«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Таранов — о переходе Шуманского в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном переходе нападающего «Ариса» из Лимасола Артема Шуманского в армейский клуб.

«Скорее всего, Шуманский берётся в ЦСКА на перспективу, ведь он молодой игрок. Селекционный отдел армейцев увидел какие-то качества футболиста, которые подходят клубу. Что касается риска в этом трансфере, то риск есть всегда и во всём. Есть поговорка: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Поэтому я не думаю, что в трансфере Шуманского будет какой-то серьёзный неоправданный риск. Если ЦСКА видит потенциал, то нужно рисковать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шуманский выступает за «Арис» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.