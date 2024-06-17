Тренер сборной Украины Ребров прокомментировал разгромное поражение от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от сборной Румынии (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьёзно и тщательно готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. Первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было с Румынией. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», – приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

17 июня прошёл матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Румынии и Украины. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.