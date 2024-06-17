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Форвард сборной Украины Яремчук — после разгрома от Румынии: нам нет никаких оправданий

Форвард сборной Украины Яремчук — после разгрома от Румынии: нам нет никаких оправданий
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Румынии. Встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Счёт на табло — 0:3. Мы были хуже соперника. Нам нет никаких оправданий. Мы сегодня не показали свою игру, не выполнили установку тренера. Румыны заслуженно победили, а нам нужно хорошо поговорить в раздевалке и двигаться дальше.

Очень тяжело что-то говорить после такого матча. А сказать на эмоциях что-то лишнее тоже не хочется. Мы сегодня проиграли. Румыны победили — поздравляю их с победой. Будем готовиться к следующим матчам. Мы должны показать там максимум. Нужно собраться и сделать правильные выводы», — приводит слова Яремчука пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующем матче румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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