Форвард сборной Украины Яремчук — после разгрома от Румынии: нам нет никаких оправданий

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Румынии. Встреча завершилась разгромной победой румын со счётом 3:0.

«Счёт на табло — 0:3. Мы были хуже соперника. Нам нет никаких оправданий. Мы сегодня не показали свою игру, не выполнили установку тренера. Румыны заслуженно победили, а нам нужно хорошо поговорить в раздевалке и двигаться дальше.

Очень тяжело что-то говорить после такого матча. А сказать на эмоциях что-то лишнее тоже не хочется. Мы сегодня проиграли. Румыны победили — поздравляю их с победой. Будем готовиться к следующим матчам. Мы должны показать там максимум. Нужно собраться и сделать правильные выводы», — приводит слова Яремчука пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. В следующем матче румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.