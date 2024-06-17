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У сборной Бельгии отменили два мяча в ворота Словакии на Евро, оба — авторства Лукаку

У сборной Бельгии отменили два мяча в ворота Словакии на Евро, оба — авторства Лукаку
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В эти минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Словакии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция) Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу Словакии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте открыл счёт после ошибки обороны Бельгии нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 56-й минуте нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче, но гол был отменён. На 87-й минуте гол Лукаку снова был отменён.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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