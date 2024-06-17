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Гол сборной Бельгии на Евро-2024 отменили благодаря помощи мяча с датчиками движения

Гол сборной Бельгии на Евро-2024 отменили благодаря помощи мяча с датчиками движения
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В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии (0:1) была применена технология подключённого мяча adidas Fussballiebe. Датчики движения, находящиеся в мяче, позволили во время проверки забитого Бельгией гола на 86-й минуте определить касание мяча рукой у игрока атакующей команды, вследствие чего взятие ворот было отменено.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

На седьмой минуте открыл счёт после ошибки обороны Бельгии нападающий сборной Словакии Иван Шранц. Его гол стал единственным засчитанным мячом в этой встрече.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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