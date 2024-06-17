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Кварацхелия: любой грузин скажет, что Евро-2024 выиграет наша сборная

Кварацхелия: любой грузин скажет, что Евро-2024 выиграет наша сборная
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Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о вере своего народа в победу национальной команды на чемпионате Европы – 2024. Грузины впервые в истории квалифицировались на турнир, попав в одну группу со сборными Турции, Португалии и Чехии. Завтра, 18 июня, сборная Грузии стартует на турнире матчем с Турцией.

«Спросите грузина, кто выиграет Евро. Любого — маленького ребёнка, пожилую даму, лавочника, не имеет значения. И знаете, что произойдёт? Они посмотрят на вас как на сумасшедшего. Кто в нём победит? «Грузия выиграет Евро. Конечно! Кто ещё, если не Грузия?!» Некоторые скажут: «Но разве вы не впервые на Евро?» Не имеет значения! — приводит слова Кварацхелии The Players' Tribune.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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