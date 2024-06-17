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Булыкин: поражение Бельгии не из-за тактических просчётов Тедеско, всё зависело от игроков

Булыкин: поражение Бельгии не из-за тактических просчётов Тедеско, всё зависело от игроков
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии, который завершился победой последних со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

«Нельзя назвать Бельгию топ-фаворитом на Евро-2024, но на эту сборную возлагают большие надежды, однако команде постоянно чего-то не хватает. Словакия сыграла хорошо и организованно, плюс у бельгийцев было невезение, когда отменили два гола. Это подействовало психологически. Поэтому сейчас у сборной Бельгии незавидное положение, но всё ещё возможно.

Не думаю, что это поражение из-за тактических просчётов Тедеско, всё зависело от футболистов, но не получилось, и даже Лукаку не помог. А также команде не повезло с касанием руки и офсайдом, которые повлияли на голы. Конечно, та команда, которая забивает первой, имеет лучшее психологическое состояние и тактику. Словакия молодцы, а бельгийцы упустили свои шансы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Евро-2024
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