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Экс-тренер «Спартака» Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии

Экс-тренер «Спартака» Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии
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17 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Бельгии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии. Таким образом, Доменико Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

Тедеско возглавил сборную Бельгии 8 февраля 2023 года, с тех пор и до сегодняшнего дня команда одержала 10 побед и четыре раза сыграла вничью.

Отметим, что до того, как возглавить бельгийцев, Тедеско работал в «РБ Лейпциг» и «Спартаке».

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.

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