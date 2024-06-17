Экс-тренер «Спартака» Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии

17 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Бельгии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии. Таким образом, Доменико Тедеско потерпел первое поражение во главе сборной Бельгии.

Тедеско возглавил сборную Бельгии 8 февраля 2023 года, с тех пор и до сегодняшнего дня команда одержала 10 побед и четыре раза сыграла вничью.

Отметим, что до того, как возглавить бельгийцев, Тедеско работал в «РБ Лейпциг» и «Спартаке».

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.