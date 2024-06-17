Сборная Бельгии не реализовала свои последние 47 ударов на ЧМ и Евро

17 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Бельгии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Таким образом, сборная Бельгии не реализовала свои последние 47 ударов, если брать в учёт ЧМ-2022, который прошёл в Катаре, и нынешний Евро. В том числе бельгийцы запороли 11 явных моментов.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.