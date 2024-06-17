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Видео: масштабный марш болельщиков сборной Австрии перед матчем Евро-2024 с Францией

Видео: масштабный марш болельщиков сборной Австрии перед матчем Евро-2024 с Францией
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Болельщики сборной Австрии организовали масштабный марш накануне начала матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции, сообщает EuroFoot в соцсети X (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
1-й тайм
0 : 0
Франция

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, в котором встретятся сборные Австрии и Франции, состоится сегодня, 17 июня. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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