Булыкин — о двух отменённых голах Лукаку: это не проклятие, а просто невезение

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии (0:1) прокомментировал реализацию нападающего Ромелу Лукаку. На 56-й минуте нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче, но гол был отменён. На 87-й минуте гол Лукаку снова был отменён.

«Непонятно, почему у Лукаку происходит такое невезение в завершающей стадии. Были моменты, плюс два гола не засчитали. Многие говорят о каком-то проклятии, но я думаю, что это просто невезение и он должен в следующем матче забить и показать себя с лучшей стороны. Конечно, в игре со Словакией он упустил много моментов и не дал Бельгии выиграть. Поэтому в следующем матче от него будут требовать голов и результата, иначе независимо от тренеров и футболистов Бельгия опять может поехать домой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.