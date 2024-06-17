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Сборная Бельгии забила только один гол в четырёх последних матчах на ЧМ и Евро

Сборная Бельгии забила только один гол в четырёх последних матчах на ЧМ и Евро
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17 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Бельгии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

Таким образом, сборная Бельгии ухудшила свою статистику по забитым мячам на последних крупных турнирах — ЧМ-2022 в Катаре и нынешнем Евро. Бельгийцы забили лишь один гол за четыре предыдущих игры в рамках этих соревнований — канадцам (1:0) на чемпионате мира. При этом «красные дьяволы» нанесли за эти матчи 51 удар.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

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