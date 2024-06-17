Сборная Бельгии забила только один гол в четырёх последних матчах на ЧМ и Евро

17 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Бельгии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Таким образом, сборная Бельгии ухудшила свою статистику по забитым мячам на последних крупных турнирах — ЧМ-2022 в Катаре и нынешнем Евро. Бельгийцы забили лишь один гол за четыре предыдущих игры в рамках этих соревнований — канадцам (1:0) на чемпионате мира. При этом «красные дьяволы» нанесли за эти матчи 51 удар.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.