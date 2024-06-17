Тедеско прокомментировал поражение Бельгии в матче со Словакией на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о поражении в матче с национальной командой Словакии в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это случилось сегодня. Я мало что могу сказать команде, чтобы она прибавила. Мы создали много моментов, и, если бы удалось забить, игра была бы легче», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.