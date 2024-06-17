Тренер сборной Словакии Кальцона: победа над Бельгией важна, но мы должны работать дальше

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал победу в матче с национальной командой Бельгии в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Ребята сделали всё от них зависящее, приложили все усилия, обыграв такого соперника. Я говорил игрокам, что мы должны настроиться на то, что способны играть наравне с лучшими. Это важная победа, но нам нужно работать дальше. Мы держим в голове следующие матчи, в которых должны забивать, чтобы достичь своей цели по проходу дальше», — приводит слова Кальцоны пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

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