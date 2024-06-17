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Лоботка признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией

Лоботка признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией
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Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча с Бельгией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

Матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

Станислав Лоботка играет за сборную Словакии с 2016 года. Всего футболист провёл за команду 56 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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