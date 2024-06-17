Лоботка признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча с Бельгией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

Станислав Лоботка играет за сборную Словакии с 2016 года. Всего футболист провёл за команду 56 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.