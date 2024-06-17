РПЛ в шуточной форме отреагировала на реализацию Лукаку в матче Евро-2024 со Словакией

МИР Российская Премьер-Лига после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии (0:1) отреагировала на реализацию нападающего Ромелу Лукаку. На 56-й минуте нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнял счёт в матче, но гол был отменён. На 87-й минуте гол Лукаку снова был отменён из-за касания рукой мяча игрока сборной Луа Опенда, который отдавал передачу на нападающего.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Только с годами мы поняли, как же прав был Игорь Дивеев», — написано в телеграм-канале РПЛ в комментарии к указанной фотографии.

На седьмой минуте открыл счёт после ошибки обороны Бельгии нападающий сборной Словакии Иван Шранц. Его гол стал единственным засчитанным мячом в этой встрече.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины. Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м.