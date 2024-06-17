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Экс-вратарь Украины Тяпушкин объяснил ошибки Лунина в матче с Румынией

Экс-вратарь Украины Тяпушкин объяснил ошибки Лунина в матче с Румынией
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Бывший вратарь сборной Украины Дмитрий Тяпушкин высказался о голевых ошибках вратаря национальной команды Андрея Лунина в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Румынии (0:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«В первом пропущенном мяче Украины ошибка Лунина – это начало всего эпизода. Всё-таки от вратаря сегодня требуется доставлять мяч ногами, как минимум в борьбу и своему игроку. А в этом моменте не получилось, произошла срезка. Не знаю, почему не получилось, но что-то ему помешало. Мяч достался игроку сборной Румынии, и концовка эпизода – уникальный и очень тяжёлый удар. Поэтому игра на линии не должна вызывать нареканий.

Что касается второго мяча, то от Андрея Лунина ждали более качественной игры в этом матче. Пока вратарь не завладел мячом, ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Потому что был похожий момент с Сергеем Песьяковым в матче с «Зенитом», когда прямо перед руками мяч уходит в сторону. Это доставляет определённую сложность в игре вратаря. Тем более удары произошли из-за пределов штрафной площади и мяч может изменить траекторию. Поэтому я думаю, что в этой ситуации с Луниным сыграло злую шутку то, что не было концентрации до конца эпизода.

Я не думаю, что ошибки Лунина — из-за психологии. Парень играет в «Реале», и он играл в таких матчах, где о психологии речи не может идти. Конечно, на чемпионате Европы ложится определённая нагрузка в психологическом плане. Но он прекрасно выступал за огромный клуб «Реал», поэтому вряд ли в матче с Румынией Лунин ошибся из-за психологии», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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