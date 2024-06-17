Унай Симон рассказал об отбитом пенальти в матче Испании с Хорватией на Евро-2024

Вратарь сборной Испании Унай Симон рассказал об отбитом им пенальти в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который завершился победой «Красной фурии» со счётом 3:0. Напомним, на 80-й минуте Симон отбил пенальти, который исполнял форвард сборной Хорватии Бруно Петкович. Впоследствии хорват забил, сыграв на добивании, но гол был отменён.

«Как обычно, я наблюдаю за соперниками. Мне было ясно, что Петкович собирается пробить справа от меня, но если бы он пробил в другую сторону, то, скорее всего, забил бы», — приводит слова Симона Marca.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.