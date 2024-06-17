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Унай Симон рассказал об отбитом пенальти в матче Испании с Хорватией на Евро-2024

Унай Симон рассказал об отбитом пенальти в матче Испании с Хорватией на Евро-2024
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Вратарь сборной Испании Унай Симон рассказал об отбитом им пенальти в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который завершился победой «Красной фурии» со счётом 3:0. Напомним, на 80-й минуте Симон отбил пенальти, который исполнял форвард сборной Хорватии Бруно Петкович. Впоследствии хорват забил, сыграв на добивании, но гол был отменён.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Как обычно, я наблюдаю за соперниками. Мне было ясно, что Петкович собирается пробить справа от меня, но если бы он пробил в другую сторону, то, скорее всего, забил бы», — приводит слова Симона Marca.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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