Игрок сборной Словакии Лоботка: мы выходили на поле победить Бельгию

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка высказался по поводу победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Бельгии (1:0). Футболист был признан лучшим игроком встречи.

«Быть может, нам где-то и повезло, однако мы выходили на поле, чтобы победить. Рад награде лучшего игрока матча, но я больше счастлив нашей победе. Были близки к тому, чтобы упустить победу, но, играя с такой сборной, не стоит рассчитывать на победу с большой разницей в счёте. Определённо, мы хорошо стартовали в этом турнире», — приводит слова Лоботки пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.