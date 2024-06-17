У Словакии в матче с Бельгией было трое игроков от 35 лет во второй раз в истории Евро

У сборной Словакии в матче 1-го тура с Бельгией на чемпионате Европы в Германии на поле в стартовом составе вышли три игрока возрастом 35 лет или более лишь во второй раз в истории Евро.

На поле одновременно были защитник Петер Пекарик (37 лет), полузащитник Юрай Куцка (37 лет) и вратарь Мартин Дубравка (35 лет). В прошлый раз такое на чемпионате Европы было в 2008 году, когда в стартовом составе сборной Франции вышли Грегори Купе, Клод Макелеле и Лилиан Тюрам.

Матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.