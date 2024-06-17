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Тошич: Чалов — это уже не перспективный нападающий, он может играть в лучших лигах Европы

Тошич: Чалов — это уже не перспективный нападающий, он может играть в лучших лигах Европы
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о форварде красно-синих Фёдоре Чалове.

«Чалов – это уже не перспективный нападающий, ему не 17-20 лет. Это уже готовый игрок для Европы, как мне кажется. У него есть талант, он хорошо играет за ЦСКА. Головин и Миранчук уехали в Европу, Фёдору тоже нужно об этом думать. Мне кажется, он может играть в топ-5 лучших лиг Европы», – приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Марсель» открыл переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера Чалова. Фёдор — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года.

Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 11 млн.

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