Калачёв: на игру легенд сборных России и Беларуси соберётся много зрителей

Бывший игрок «Ростова» Тимофей Калачев высказался о предстоящем матче легенд сборных России и Беларуси.

«Я уверен, что на игру соберётся достаточно много зрителей, хоть в Беларуси сейчас популярность футбола и снизилась. Потому что людям будет интересно вновь увидеть тех игроков, на игру которых раньше собирались полные стадионы: Глеб, Гуренко, Корниленко и многие другие. Им будет приятно услышать эти фамилии на стадионе, да ещё и в матче с легендами из России, где тоже собрали топовую команду из футболистов с большими именами», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

Встреча легенд Беларуси и России пройдёт в Минске 7 июля. Тренерами команды хозяев будут Анатолий Байдачный и заслуженный тренер СССР Эдуард Малофеев.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.