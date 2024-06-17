Унай Симон сказал, кто из тренеров сборной Испании оказал на него большое влияние

Вратарь сборной Испании Унай Симон в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией сказал, кто из всех тренеров национальной команды оказал на него большое влияние.

«До Луиса Энрике никто не объяснял важность розыгрыша через голкипера. Я очень благодарен ему. Мы должны понимать соперника и знать, что, если он будет оказывать на меня давление, у меня есть свободный партнёр по команде, которому я могу отдать пас. А если я не смогу его найти, тогда мне надо выбить мяч как можно дальше», — сказал Симон на пресс-конференции.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.