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Унай Симон сказал, кто из тренеров сборной Испании оказал на него большое влияние

Унай Симон сказал, кто из тренеров сборной Испании оказал на него большое влияние
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Вратарь сборной Испании Унай Симон в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией сказал, кто из всех тренеров национальной команды оказал на него большое влияние.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До Луиса Энрике никто не объяснял важность розыгрыша через голкипера. Я очень благодарен ему. Мы должны понимать соперника и знать, что, если он будет оказывать на меня давление, у меня есть свободный партнёр по команде, которому я могу отдать пас. А если я не смогу его найти, тогда мне надо выбить мяч как можно дальше», — сказал Симон на пресс-конференции.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

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