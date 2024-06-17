«Интер» не может согласовать срок нового контракта с Индзаги — La Gazzetta dello Sport

Переговоры миланского «Интера» о новом контракте с главным тренером Симоне Индзаги усложнились. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, переговоры между сторонами усложнились из-за вероятного срока нового соглашения. Тренер рассчитывает работать в клубе ещё в течение трёх лет, в то время как миланский клуб готов пролонгировать контракт лишь на два года. В ближайшее время представители «Интера» и Индзаги проведут новую встречу, на которой попробуют найти компромисс.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. Под его руководством миланский клуб выиграл чемпионат Италии (2023/2024), два Кубка (2021/2022, 2022/2023) и три Суперкубка Италии (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

Также в сезоне-2022/2023 Индзаги вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Победный гол забил полузащитник «горожан» Родри.