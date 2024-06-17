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Хавбек сборной Словакии Шранц — о своём голе в ворота Бельгии: такие забивают раз в жизни

Хавбек сборной Словакии Шранц — о своём голе в ворота Бельгии: такие забивают раз в жизни
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Полузащитник сборной Словакии Иван Шранц прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Бельгии (1:0). Футболист был признан лучшим игроком встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

«Мы здорово сыграли и очень дисциплинированно. Следовали указаниям тренера и заслуженно добились очень важной победы. Такие голы забивают раз в жизни. Тем прекраснее победа. Мы прекрасно слышали наших болельщиков и хотим сказать им большое спасибо. Думаю, что и они благодарны нам», — приводит слова Шранца пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч прошёл на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В матче со счётом 1:0 победила сборная Словакии.

Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

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