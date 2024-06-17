Нападающий сборной Испании Мората признался в любви к другой стране-участнице Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией признался в любви к стране, которую будет представлять команда соперника.

«Я очень люблю Италию. Там ко мне всегда хорошо относились (во время двух этапов моей карьеры в «Ювентусе»). Но на Евро-2016 и Евро-2020, в которых я играл, они выбили нас, поэтому мы знаем, что они очень конкурентоспособны, у них есть эта ДНК победителей. Победа в этом матче будет стоить дорого, но им тоже не нравится играть против Испании», — приводит слова Мораты Marca.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.