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Нойер высказался о взаимоотношениях с Мюллером в сборной Германии

Нойер высказался о взаимоотношениях с Мюллером в сборной Германии
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ответил на вопрос о взаимоотношениях с Томасом Мюллером в национальной команде.

«Мы очень хорошо ладим – как на поле, так и за его пределами. Он блестящий игрок, который отдаёт всё команде. Даже когда он не играет, он привносит многое, старается подсказывать и помогать. Я рад, что смог провести свою карьеру с таким игроком, как он», – сказал Нойер на пресс-конференции.

Отметим, что Мюллер и Нойер вошли в окончательную заявку немцев на домашний чемпионат Европы.

Напомним, в первом матче турнира, который прошёл 14 июня, сборная Германии обыграла Шотландию с разгромным счётом 5:1. Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 национальная команда Германии сыграет в Штутгарте со сборной Венгрии, эта игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» 19 июня. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

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