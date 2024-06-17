УЕФА признал голевой передачу Мбаппе, с которой Австрия забила в свои ворота в матче ЧЕ

Передача нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, с которой защитник национальной команды Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в собственные ворота, признана голевой. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 0:1.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.