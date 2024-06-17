Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА признал голевой передачу Мбаппе, с которой Австрия забила в свои ворота в матче ЧЕ

УЕФА признал голевой передачу Мбаппе, с которой Австрия забила в свои ворота в матче ЧЕ
Комментарии

Передача нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, с которой защитник национальной команды Австрии Максимилиан Вёбер срезал мяч в собственные ворота, признана голевой. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
2-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 0:1.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Гризманн влетел в рекламный борт! Французу серьёзно досталось. LIVE
Live
Гризманн влетел в рекламный борт! Французу серьёзно досталось. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android