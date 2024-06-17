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Игрок «Торпедо» Гбамбле: Москва — один из лучших городов мира

Игрок «Торпедо» Гбамбле: Москва — один из лучших городов мира
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Нападающий «Торпедо» Нене Гбамбле, перешедший в команду из «Ахмата», поделился впечатлениями от переезда в Москву.

«Большой город (улыбается), огромный… Москва — один из лучших городов мира. Я счастлив быть и играть здесь. Раньше был здесь «проездом»: буквально на два-три дня. Мой друг, Мохамед Конате, который живёт в Химках, много рассказывал мне о столице, так что уверен, что смогу быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Я уже чувствую себя в «Торпедо», как дома», — приводит слова Гбамбле официальный сайт «Торпедо».

5 июня московское «Торпедо» объявило о переходе Нене Гбамбле из грозненского «Ахмата».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 22-летний Гбамбле провёл шесть матчей за грозненцев. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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