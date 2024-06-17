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Кварацхелия — о Сёмине: очень его уважаю, в «Локомотиве» я сильно вырос

Кварацхелия — о Сёмине: очень его уважаю, в «Локомотиве» я сильно вырос
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Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вспомнил период своей адаптации в московском «Локомотиве» во время своей полугодичной аренды весной 2019 года.

«Там был грузин, Саба Кверквелия, который мне очень помогал. Оказывал помощь с другими игроками, водил поесть, защищал. И после того, как я начал играть, тренер меня очень полюбил. Я его очень уважаю, потому что там я сильно вырос — физически, умственно и даже личностно», — приводит слова Кварацхелии The Players' Tribune.

Напомним, Хвича Кварацхелия отыграл за московский «Локомотив» семь матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Летом 2019 года грузин перебрался из «Рустави», которому принадлежали права на него, в казанский «Рубин». С середины 2022 года Кварацхелия является игроком итальянского «Наполи».

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