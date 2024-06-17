Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Испании Руис — о Морате: у него были не очень хорошие времена

Игрок сборной Испании Руис — о Морате: у него были не очень хорошие времена
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис высказался о своих результативных действиях в матче с Хорватией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Я больше привык отдавать передачи, чем забивать голы. Я не менее счастлив, потому что, отдавая пас, ты помогаешь команде. И я рад свой передаче на Морату, потому что он этого заслуживает. Он наш капитан, и у него были не очень хорошие времена. Я очень рад за него. А также время от времени радует забивать голы, особенно в еврокубках и играя за свою страну», — приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

Напомним, Фабиан Руис отметился в матче голом и результативной передачей.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Тренер сборной Испании отреагировал на игру Фабиана Руиса в матче с Хорватией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android