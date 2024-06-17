Игрок сборной Испании Руис — о Морате: у него были не очень хорошие времена

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис высказался о своих результативных действиях в матче с Хорватией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Я больше привык отдавать передачи, чем забивать голы. Я не менее счастлив, потому что, отдавая пас, ты помогаешь команде. И я рад свой передаче на Морату, потому что он этого заслуживает. Он наш капитан, и у него были не очень хорошие времена. Я очень рад за него. А также время от времени радует забивать голы, особенно в еврокубках и играя за свою страну», — приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

Напомним, Фабиан Руис отметился в матче голом и результативной передачей.

В группе В по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2024 по три очка заработали Испания и Италия, которые занимают первое и второе места соответственно. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.