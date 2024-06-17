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Австрия — Франция: Мбаппе разбил нос в столкновении с Дансо в концовке матча

В эти минуты на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу французов.

На 86-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо.

Фото: Кадры из трансляции матча на телеканале «Матч ТВ»

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.