Тренер Румынии Йордэнеску рассказал, как стал наставником национальной команды

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску высказался о том, как стал наставником национальной команды.

«Я действительно хотел добиться успеха как игрок. К сожалению, всё пошло не так, как я планировал, и мои энергия и амбиции, а также всё, чему я научился дома, у своих родителей, у своего отца – всё это дало мне стимул стать тренером. За этим стоял целый процесс.

Это была тяжёлая работа, много усилий и жертв, и это был постепенный процесс, потому что я начинал в качестве помощника тренера, а затем продолжил в качестве главного тренера в третьей лиге Румынии, второй, а затем и в первой. Мы выигрывали трофеи, мы выиграли чемпионат, мы играли в еврокубках. Но сейчас лучший момент в моей карьере: вывести Румынию на крупный турнир после восьмилетнего отсутствия», — приводит слова Йордэнеску пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их очная встреча закончилась разгромной победой румын со счётом 3:0. В следующем матче румыны сыграют со сборной Бельгии 22 июня. Днём ранее украинцы встретятся с национальной командой Словакии.